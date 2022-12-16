Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Рекрут
Киноафиша Сериалы Рекрут Сезоны

Рекрут, список сезонов

The Recruit 16+
Год выпуска 2022
Страна США
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Рекрут»
Рекрут - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 16 декабря 2022
 
Рекрут - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 30 января 2025
 
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше