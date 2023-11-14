Меню
Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер»
Сериал стал победителем фестиваля «Пилот» 2023.
Написать
14 ноября 2023 16:17
Таинственный мститель убивает доносчиков в трейлере сериала «Цербер»
Детективное шоу расскажет о московском сыщике, которому было поручено дело, таинственным образом связанное со стихами Пушкина.
Написать
30 августа 2023 11:34
Объявлены победители фестиваля российских сериалов «Пилот» 2023
Главные призы смотра достались историческому детективу «Цербер» и комедии «Мамонты».
Написать
26 июня 2023 11:18
Начались съемки сериала «Цербер» с Кириллом Кяро и Евгением Цыгановым
Исторический детектив о поисках серийного убийцы на фоне восстания декабристов.
Написать
16 ноября 2022 15:56
