Объявлены победители фестиваля российских сериалов «Пилот» 2023

В это воскресенье, 25 июня, в городе Иваново прошла церемония вручения наград пятого фестиваля российских сериалов «Пилот».

Главной награды смотра, премии «Лучший пилот сериала. Выбор жюри», был удостоен исторический детектив «Цербер». События разворачивается в 1825 году. Сериал повествует о дворянине Александре Бошняке (Сергей Марин), которому поручают расследование серии загадочных убийств, поразившей Санкт-Петербург.

Призом «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей», обладателя которого определяет публика фестиваля, была награждена комедия «Мамонты». Шоу посвящено пенсионеру Николаю Николаевичу (Юрий Стоянов), вставшему на путь войны с обманувшими его интернет-мошенниками.

Награда «Самый ожидаемый сериал» была вручена комедии «Третий в постели». В центре истории — двое супругов, которые давно мечтают развестись друг с другом, но вместо этого вынужденно отправляются на совместный отдых в Турцию.

Премия «Лучший сценарий» досталась драмеди «Я иду искать». Лучшим режиссером фестиваля был признан постановщик шоу «Горящий тур» Дмитрий Тюрин. Призы лучшим актеру и актрисе сериала получили Максим Стоянов («Черное солнце») и Евгения Борзых («Убить Риту») соответственно. Наградой «Лучший актерский ансамбль» была отмечена комедия «Макрон» с Кузьмой Сапрыкиным, Ольгой Медынич и Мариной Александровой в главных ролях.

Кроме того, Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия» подвел итоги голосования «Выбор прессы», в рамках которого представители профильных СМИ выбирали лучший, по их мнению, сериал фестиваля «Пилот». Победителем конкурса стало шоу «Мамонты». В первую пятерку также вошли «Убить Риту», «Про это самое», «Игра головой» и «Я иду искать».