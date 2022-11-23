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Киноафиша Сериалы Шак

Шак (2022 - …)

Shaq
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал HBO
О чем сериал

В серии интервью с Шакилом О'Нилом герой откровенно рассказывает о себе. Путь к славе легенды мирового баскетбола не похож на на чью другую историю. Обладая незаурядным талантом и выдающимися качествами, Шак превратился в культурную икону своего времени. Документальный сериал представляет историю восхождения Шака к вершине спортивного олимпа. Он выиграл четыре чемпионата НБА и получил множество престижных наград. Также герой рассказал о своей жизни вне корта, поделился воспоминаниями из детства и поведал о своей семье.

Шак - трейлер
Шак
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Шак »
From Shaquille to Shaq
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2022
The Rise
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2022
The Fall
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2022
From Shaq to Shaquille
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
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