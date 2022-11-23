В серии интервью с Шакилом О'Нилом герой откровенно рассказывает о себе. Путь к славе легенды мирового баскетбола не похож на на чью другую историю. Обладая незаурядным талантом и выдающимися качествами, Шак превратился в культурную икону своего времени. Документальный сериал представляет историю восхождения Шака к вершине спортивного олимпа. Он выиграл четыре чемпионата НБА и получил множество престижных наград. Также герой рассказал о своей жизни вне корта, поделился воспоминаниями из детства и поведал о своей семье.