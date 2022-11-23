Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шак 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шак
Киноафиша Сериалы Шак Сезоны Сезон 1

Shaq
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шак»

В 1 сезоне сериала «Шак» представлена жизнь чемпиона «Лейкерс» Шакила О'Нила, который прошел путь от легенды большого спорта до известного деятеля культуры. Олимпийский чемпион попал в список 50 лучших игроков в истории НБА, будучи намного моложе своих коллег. Его безоговорочно признали самым ценным игроком НБА в начале нулевых. В этом документальное проекте культовый баскетболист рассказывает о своем пути к славе, а также раскрывает подробности своей жизни вне корта, делится детскими воспоминаниями. Шак вырос в семье военного. Достигнув высот в спорте, герой также построил успешную карьеру на телевидении и в бизнесе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Шак» График выхода всех сериалов
Сезон 1
От Шакила к Шаку From Shaquille to Shaq
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2022
Взлет The Rise
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2022
Падение The Fall
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2022
От Шака к Шакиллу From Shaq to Shaquille
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше