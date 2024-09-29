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Джоан 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джоан
Киноафиша Сериалы Джоан Сезоны Сезон 1

Joan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джоан»

В 1 сезоне сериала «Джоан» в центре событий оказывается молодая, симпатичная и дерзкая британка Джоан Ханнингтон. В середине 1980-х годов она знакомится с обаятельным, но опасным мужчиной – главой лондонской мафии. Она выходит за него замуж и рожает дочь – малышку Дебби. Но семейная жизнь идет не по плану, когда в ходе криминальных разборок влиятельный супруг исчезает. Джоан остается одна с ребенком на руках против всех преступников и полицейских Лондона. Однако героиня не опускает руки и начинает собственный «бизнес». Она так успешно крадет драгоценности, что вскоре обретает имя и славу в преступном мире.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Джоан График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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