Джоан
Кадры
Кадры из сериала «Джоан»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Нортон плакал, Дерден мстил: Марлу в «Бойцовском клубе» чуть не сыграла совсем другая актриса, но Питт поставил Финчеру ультиматум
Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна
Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями
Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени
«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы
770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести
Джин-Ву ушел на перерыв: все, что известно про 3-й сезон «Поднятия уровня» со слов создателей
67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»
Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы
Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь
«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей
