Актеры сериала «Джоан»

Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег

Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом

Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца

Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало

Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?

Задумывали как копию «Шерлока» — а сняли шедевр с 7,9 на IMDb: самое время наверстать все 7 сезонов

Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»

«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)

«Мне нравится, что вы больны не мной...а этим чудесным тестом!»: угадайте советский фильм по строчке из популярной песни

«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»