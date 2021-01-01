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Гиби 2021 - 2025 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гиби
Киноафиша Сериалы Гиби Сезоны Сезон 1

Gibi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гиби»

В 1 сезоне сериала «Гиби» Илккан и Йылмаз, несмотря на радикальные противоречия и частые конфликты, все равно остаются ближайшими друзьями и всегда спешат на выручку друг другу в трудной ситуации. Ребятам удается сохранить свой крепкий союз даже, когда окружающим кажется, что они превратились в лютых врагов. Вместе Йылмаз с Илкканом сталкиваются со множеством жизненных неурядиц. Довольно часто молодые люди заостряют внимание на незначительных проблемах, раздувая их до вселенского масштаба. Вспыльчивому Йылмазу повезло, что у него есть такой друг, как Илккан, который всегда способен держать себя в руках. 

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Список серий 1-го сезона сериала «Гиби» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Кокарич Kokariç
Сезон 1 Серия 1
1 января 2021
Ватин Vatka
Сезон 1 Серия 2
14 января 2021
Обнаженная модель Nü Model
Сезон 1 Серия 3
21 января 2021
Каннибал, который пришел с Эразмом Erasmus'la Gelen Yamyam
Сезон 1 Серия 4
28 января 2021
Неправильный наставник Yanlış Mentor
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2021
Темная сила Karanlık Güç
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2021
Второй способ İkinci Yol
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2021
Побелка Badana
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2021
Продление бронирования Ayırtma Yenilemesi
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2021
Кровные деньги Kan Parası
Сезон 1 Серия 10
12 марта 2021
Г-н Йылмаз Yılmaz Bey Banyo
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2021
Обнаружение лошади Atın Bulunuşu
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2021
График выхода всех сериалов
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