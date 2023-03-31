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Гиби 2021 - 2025 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Гиби
Киноафиша Сериалы Гиби Сезоны Сезон 4

Gibi
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Гиби»

В 4 сезоне сериала «Гиби» Йилмаз и Илккан продолжают находить неожиданные и порой опасные приключения на свою голову. Друзья то пытаются накрыть на стол к приезду гостей, то пробуют вести здоровый образ жизни, то расследуют происхождение загадочного DVD-диска в мусорном ведре, то играют в азартные игры. И, разумеется, каждое их похождение заканчивается крайне неожиданным для всех результатом. Кроме того, Йилмаз заводит запретный роман с симпатичной домработницей Гульнурой, а у Илккана появляется большая тайна от своего лучшего друга. К счастью, ребята всегда могут найти общий язык и поддержать друг друга.

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Список серий 4-го сезона сериала «Гиби» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Баланс Bilanço
Сезон 4 Серия 1
31 марта 2023
Тысяча Bin
Сезон 4 Серия 2
7 апреля 2023
Кризис среднего возраста Midlife Crisis
Сезон 4 Серия 3
14 апреля 2023
Пересадка головы Kafa Nakli
Сезон 4 Серия 4
21 апреля 2023
Шаблон Patern
Сезон 4 Серия 5
28 апреля 2023
165
Сезон 4 Серия 6
5 мая 2023
Вращающийся удар Dönen Tekme
Сезон 4 Серия 7
12 мая 2023
Блокнот Notebook
Сезон 4 Серия 8
19 мая 2023
Дизайн интерьера и непристойные разговоры Interior Design and Dirty Talk
Сезон 4 Серия 9
26 мая 2023
2998-2997 Учебный год до н.э. 2998-2997 BC Academic Year
Сезон 4 Серия 10
2 июня 2023
График выхода всех сериалов
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