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Гиби 2021 - 2025 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Гиби
Киноафиша Сериалы Гиби Сезоны Сезон 3

Gibi
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Гиби»

В 3 сезоне сериала «Гиби» Илккана и Йылмаза ждут новые увлекательные приключения. Они по-прежнему будут заострять внимание на незначительных трудностях, превращая их в глобальные катастрофы. Впрочем, у героев останется время и на добрые дела. Частенько парни забывают о своих неурядицах, сконцентрировавшись на помощи другим людям. Напомним, в предыдущих сезонах эмоциональный Йылмаз встретился с мудрым человеком, который помог ему научиться держать себя в руках. Илккан же после смерти бабушки лицом к лицу столкнулся с загадочными семейными тайнами, которые хранят его близкие в течение многих лет.

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Список серий 3-го сезона сериала «Гиби» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Блондинка и джинсы Sarışın ve Kotlu
Сезон 3 Серия 1
21 октября 2022
Снайпер Keskin Nişancı
Сезон 3 Серия 2
28 октября 2022
Буфет Büfe
Сезон 3 Серия 3
4 ноября 2022
Прощание с классом Sınıfsal Veda
Сезон 3 Серия 4
11 ноября 2022
Правильная жизнь, твердая мораль, много любви Mazbut Bir Hayat, Sağlam Bir Ahlak, Bol Bol Sevgi
Сезон 3 Серия 5
18 ноября 2022
Призраки Ghosting
Сезон 3 Серия 6
25 ноября 2022
Спасибо Teşekkürler
Сезон 3 Серия 7
2 декабря 2022
Гульнурай Gülnuray
Сезон 3 Серия 8
9 декабря 2022
Остаток средств Bilanço
Сезон 3 Серия 9
16 декабря 2022
Первая тыква Birinci Kabak
Сезон 3 Серия 10
23 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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