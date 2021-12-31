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Гиби 2021 - 2025 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Гиби
Киноафиша Сериалы Гиби Сезоны Сезон 2

Gibi
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Гиби»

Во 2 сезоне сериала «Гиби» приключения Илккана и Йылмаза продолжаются. Племянник Илккана Ялвак приезжает в гости к своему дяде. Он является бодибилдером. Образ жизни гостя создает проблемы для Илккана. Йылмаз и Эрсой разворачивают благотворительную кампанию, чтобы помочь ребенку-инвалиду. Тем временем Илккан попадает в беду, чтобы избавиться от своих долгов, и просит друга о помощи. Затем ребята пытается помочь Кутаю, племяннику Йылмаза, получить роль в спектакле. Кутай этого очень хочет. Когда дядя Эрсоя начинает устраивать беспорядки на районе, Йылмаз и Илккан обращаются за помощью к своему старому другу.

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Список серий 2-го сезона сериала «Гиби» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Умоляющий бодибилдер Vücutçu Yalvaç
Сезон 2 Серия 1
31 декабря 2021
Куки Kuki
Сезон 2 Серия 2
7 января 2022
Бежевый Bej
Сезон 2 Серия 3
14 января 2022
Уличное интервью Sokak Röportajı
Сезон 2 Серия 4
21 января 2022
Килька и косплей Çaça ve Cosplay
Сезон 2 Серия 5
28 января 2022
Два человека внутри и один снаружи İki İçi Dışı Bir Kişi
Сезон 2 Серия 6
4 февраля 2022
Голова невесты Gelin Başı
Сезон 2 Серия 7
11 февраля 2022
Знаменитость на картинке Resimdeki Ünlü
Сезон 2 Серия 8
18 февраля 2022
Эсреф Хидайет Гурдал Eşref Hidayet Gürdal
Сезон 2 Серия 9
25 февраля 2022
Жизнь коротка Vita Brevis
Сезон 2 Серия 10
4 марта 2022
График выхода всех сериалов
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