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Гиби, список сезонов

Gibi
Год выпуска 2021
Страна Турция
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Exxen

Рейтинг сериала

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Список сезонов сериала «Гиби»
Гиби - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 1 января 2021 - 26 марта 2021
 
Гиби - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 31 декабря 2021 - 4 марта 2022
 
Гиби - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 21 октября 2022 - 23 декабря 2022
 
Гиби - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 31 марта 2023 - 2 июня 2023
 
Гиби - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 8 марта 2024 - 31 мая 2024
 
Гиби - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов 14 марта 2025 - 6 июня 2025
 
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