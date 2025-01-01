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Контроль за животными
Сезоны
Контроль за животными, список сезонов
Animal Control
Год выпуска
2023
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FOX
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Контроль за животными»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
16 февраля 2023 - 4 мая 2023
Сезон 2 / Season 2
9 эпизодов
6 марта 2024 - 8 мая 2024
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
2 января 2025 - 13 марта 2025
Сезон 4
TBA
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