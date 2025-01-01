Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Контроль за животными
Киноафиша Сериалы Контроль за животными Сезоны

Контроль за животными, список сезонов

Animal Control
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Контроль за животными»
Контроль за животными - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 16 февраля 2023 - 4 мая 2023
 
Контроль за животными - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
9 эпизодов 6 марта 2024 - 8 мая 2024
 
Контроль за животными - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 2 января 2025 - 13 марта 2025
 
Сезон 4
TBA
 
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше