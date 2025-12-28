Оповещения от Киноафиши
Контроль за животными 2023 - 2026, 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Animal Control
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
28 декабря 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
График выхода новых серий Контроль за животными 4 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Медвежата и Бронкос
Bear Cubs and Broncos
Сезон 4
Серия 1
28 декабря 2025
Птицы в мешках и бездомные собаки
Bagged Birds and Alley Dogs
Сезон 4
Серия 2
15 января 2026
Драконы и похитители собак
Dragons and Dognappers
Сезон 4
Серия 3
22 января 2026
Потерянные собаки и барные мухи
Lost Dogs and Bar Flies
Сезон 4
Серия 4
29 января 2026
Французские бульдоги и белые бронко
French Bulldogs and White Broncos
Сезон 4
Серия 5
5 февраля 2026
Петухи и кроты
Roosters and Moles
Сезон 4
Серия 6
26 февраля 2026
Roosters and Moles
Сезон 4
Серия 7
5 марта 2026
Squirrels and Cat Facts
Сезон 4
Серия 8
12 марта 2026
Scaredy Cats and Card Sharks
Сезон 4
Серия 9
19 марта 2026
Bats and Camels
Сезон 4
Серия 10
2 апреля 2026
Golden Moose and Wiener Dogs
Сезон 4
Серия 11
9 апреля 2026
Coyotes and Eagles
Сезон 4
Серия 12
16 апреля 2026
Season Finale
Сезон 4
Серия 13
23 апреля 2026
