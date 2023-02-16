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Контроль за животными 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Контроль за животными
Киноафиша Сериалы Контроль за животными Сезоны Сезон 1

Animal Control
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Контроль за животными»

В 1 сезоне сериала «Контроль за животными» главными действующими лицами становятся работники службы по контролю за животными. Им предстоит разобраться со своей непростой жизнью. У героев немало проблем, связанных с личной жизнью, отношениями с окружающими и семьей. Стоит отметить, что проблемы им создают не животные. Они всегда знают, как решить любые вопросы, которые возникают с четвероногими. А вот люди порой ведут себя непредсказуемо. Главные герои попадают во множество комичных ситуаций, из которых отчаянно пытаются выбраться. При этом они всегда готовы оказать содействие друг другу.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Контроль за животными График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ласки и страусы Weasels and Ostriches
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2023
Кролики и питоны Rabbits and Pythons
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2023
Пумы и кенгуру Cougars and Kangaroos
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2023
Собаки, медведи и норки Dogs and Bears and Minks
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2023
Коровы и еноты Cows and Raccoons
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2023
Скунсы и ламы Skunks and Llamas
Сезон 1 Серия 6
23 марта 2023
Павлины и пумы Peacocks and Pumas
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2023
Адские гончие и осетровые Hellhounds and Sturgeons
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2023
Собаки и гуси Dogs and Geese
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2023
Птицы и лисы Birds and Foxes
Сезон 1 Серия 10
20 апреля 2023
Птицы и лисы Birds and Foxes
Сезон 1 Серия 11
27 апреля 2023
Единороги и горные львы Unicorns and Mountain Lions
Сезон 1 Серия 12
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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