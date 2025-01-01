Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса

4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого

Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было

Миф про конфеты рассказывают всем детям: перед Хэллоуином врач разнес любимую страшилку родителей

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

Статистическое учреждение в центре Москвы? Только фанаты «Служебного романа» ответят, где Рязанов снимал фильм

Дейнерис жертвует собой, а Арья убивает Серсею: фанаты нашли слитый сценарий «Игры престолов» — и он в 100 раз лучше, чем тот, что показали

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

«Иллюзия обмана» взяла пример с Marvel: в третьей части появится новое поколение «Всадников» — двух героев в трейлере не досчитались

«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном