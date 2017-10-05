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Киноафиша Сериалы Королевская игра

Королевская игра (2017 - 2017)

Osama Game 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

Нобуаки Канадзава теперь учится в другой школе. Ему не нравится перспектива искать друзей среди новых одноклассников в связи с событиями, которые случились в предыдущей школе, где он учился. Из-за страха молодой человек стал затворником. Но во время командной игры на фестивале Нобуаки потихоньку раскрепощается. Неожиданно Каназава и его друзья получают электронное письмо от какого-то загадочного Короля. Поначалу старшеклассникам все это кажется шуткой, но Нобуаки – единственный, кто понимает значение послания.

В ролях
В ролях
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Мао Итимити
Юи Хориэ
Кана Юки
Судзуна Киносита
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Королевская игра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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