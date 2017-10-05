Нобуаки Канадзава теперь учится в другой школе. Ему не нравится перспектива искать друзей среди новых одноклассников в связи с событиями, которые случились в предыдущей школе, где он учился. Из-за страха молодой человек стал затворником. Но во время командной игры на фестивале Нобуаки потихоньку раскрепощается. Неожиданно Каназава и его друзья получают электронное письмо от какого-то загадочного Короля. Поначалу старшеклассникам все это кажется шуткой, но Нобуаки – единственный, кто понимает значение послания.