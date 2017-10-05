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Королевская игра 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королевская игра
Киноафиша Сериалы Королевская игра Сезоны Сезон 1

Osama Game 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королевская игра»

В 1 сезоне сериала «Королевская игра» в центре событий – молодой парень по имени Нобуаки Канадзава. В школе с ним произошел неприятный инцидент, в связи с чем юноша перешил в другое учебное заведение. Он сторонится одноклассников. Однажды Нобуака отправляется на спортивный фестиваль, где на некоторое время ему удается забыть о своей замкнутости и сблизиться с одноклассниками. Однако счастье было недолгим. Вскоре ребятам по электронной почте пришли письма от таинственного Короля. Нобуаки – единственный, кто понимает, что происходит. Парень готов сразиться со смертельной игрой, которая скоро начнется.

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Королевская игра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Начни снова (снова перерыв) Begin Again (Break Again)
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2017
Хаос (расстройство шрамов) Chaos (Scars Disorder)
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2017
Дружба (таяние эмоций) Friendship (Melting Emotion)
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2017
Прорыв (решение Аида) Breakthrough (Solution Hades)
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2017
Вопль (слезы кармы) Wail (Karma Tears)
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2017
Восстание (противодействие угнетению) Revolt (Counter Oppress)
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2017
Вечность (навсегда | ужас) Eternity (Forever | Dread)
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2017
Решимость (кровь | суждение) Determination (Blood | Judgment)
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2017
Солидарность (вклинивается| связывает) Solidarity (Wedge | Binds)
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2017
Гонка (зло | бег) Race (Evil | Run)
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2017
Продвижение (вперед | вторжение) Advance (Forward | Invade)
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2017
Кончина (конец | обида) Demise (End | Grudge)
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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