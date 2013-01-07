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Киноафиша Сериалы Рядовые

Рядовые (2013 - 2013)

Privates
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 3 часа 45 минут
О чем сериал

Сериал «Рядовые» – это британская драма о молодых парнях, постигающих военное дело. В 60-е годы в армию Великобритании поступают восемь новобранцев. Ребята знакомы с детства и стараются по возможности поддерживать друг друга. У каждого из них есть свои мечты, оставшиеся дома любимые девушки и семьи, а также наивные юношеские иллюзии о светлом будущем. Но с первых же дней в казарме судьбы и взгляды парней переворачиваются. Им предстоит научиться ходить строем и находить радости в солдатской жизни.

В ролях
В ролях
Росс Андерсон
Росс Андерсон
Майкл Нардон
Sara Vickers
Конор МакНил
Конор МакНил
Джек Фокс
Александр Влахос
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рядовые - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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