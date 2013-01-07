Сериал «Рядовые» – это британская драма о молодых парнях, постигающих военное дело. В 60-е годы в армию Великобритании поступают восемь новобранцев. Ребята знакомы с детства и стараются по возможности поддерживать друг друга. У каждого из них есть свои мечты, оставшиеся дома любимые девушки и семьи, а также наивные юношеские иллюзии о светлом будущем. Но с первых же дней в казарме судьбы и взгляды парней переворачиваются. Им предстоит научиться ходить строем и находить радости в солдатской жизни.