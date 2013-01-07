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Рядовые 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рядовые
Киноафиша Сериалы Рядовые Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рядовые»

В 1 сезоне сериала «Рядовые» события разворачиваются в Великобритании 60-х годов прошлого века. Несмотря на то что мировые войны остались позади, на карте все еще есть горячие точки, требующие свежей крови. Восемь парней-новобранцев британской армии впервые прибывают в свой полк, где им предстоит возмужать и пройти через первые в жизни серьезные испытания. Все герои знакомы с детских лет, и хотя они прежде и не были близкими друзьями, им придется поддерживать друг друга на этом непростом пути. Подготовка в военном лагере дается им тяжело, но постепенно жизнь начинает обретать новые краски.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Рядовые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 января 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 января 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 января 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 января 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 января 2013
График выхода всех сериалов
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