В центре событий — настоящая мастерица на все руки по имени Нам Сан-хё. Ей предстоит не только организовать свадебное торжество для своего бывшего супруга и его новой пассии, но и раскрыть преступление. Главная героиня — настоящая перфекционистка, которая занимается организацией свадеб в самом шикарном отеле в Южной Корее. Она учитывает любую мелочь и никогда не пренебрегает пожеланиями гостей. У самой девушки личная жизнь не задалась — 7 лет назад она развелась. Однако экс-супруг девушки Гу Ху-ён вновь появился в ее жизни...