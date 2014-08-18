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Постер к сериалу Отель с секретом
Постер к сериалу Отель с секретом
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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Отель с секретом

Отель с секретом (2014 - 2014)

My Secret Hotel 16+
Год выпуска 2014
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
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О чем сериал

В центре событий — настоящая мастерица на все руки по имени Нам Сан-хё. Ей предстоит не только организовать свадебное торжество для своего бывшего супруга и его новой пассии, но и раскрыть преступление. Главная героиня — настоящая перфекционистка, которая занимается организацией свадеб в самом шикарном отеле в Южной Корее. Она учитывает любую мелочь и никогда не пренебрегает пожеланиями гостей. У самой девушки личная жизнь не задалась — 7 лет назад она развелась. Однако экс-супруг девушки Гу Ху-ён вновь появился в ее жизни...

В ролях
В ролях
Ким Бо-ми
Намгун Мин
Хан И-джин
Ан Гиль-ган
Ю Ю
Чхве Джон-у
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отель с секретом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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