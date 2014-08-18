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Отель с секретом 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отель с секретом
Киноафиша Сериалы Отель с секретом Сезоны Сезон 1

My Secret Hotel 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отель с секретом»

В 1 сезоне сериала «Отель с секретом» амбициозная Нам Сан-хё работает в лучшей южнокорейской гостинице, где проходят самые шикарные свадебные церемонии. Нам Сан-хё всегда внимательна к пожеланиям молодоженов и гостей. Сама девушка 7 лет назад тоже стала невестой, но брак продлился лишь два месяца. Спокойная жизнь Нам Сан-хё заканчивается, когда экс-супруг Гу Ху-ён вновь врывается в ее жизнь. Оказывается, он снова собирается жениться, а Нам Сан-хё должна подготовить свадьбу для него и его избранницы. Ситуация усложняется, когда во время церемонии в отеле происходит таинственное убийство

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отель с секретом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 августа 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 сентября 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
23 сентября 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
29 сентября 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 октября 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 октября 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 октября 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 октября 2014
График выхода всех сериалов
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