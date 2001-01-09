В центре событий оказывается девочка, которую зовут Джуна. Ее друг Токио хочет устроить ей сюрприз и отвезти в прибрежный городок. Они отправляются в путешествие на мотоцикле, который по дороге попадает в ДТП. Джуна теряет сознание. Очнувшись, она понимает, что видит себя со стороны – в реанимации, без движения. Медики рассуждают о том, как следует сообщить эту прискорбную новость ее матери. Внезапно возникает молодой человек, который представляется Крисом. Он готов вернуть ее к жизни, но не просто так...