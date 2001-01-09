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Постер к сериалу Земная дева Арджуна
Постер к сериалу Земная дева Арджуна
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Земная дева Арджуна

Земная дева Арджуна (2001 - 2001)

Chikyû shôjo Arjuna 16+
Год выпуска 2001
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Animax
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается девочка, которую зовут Джуна. Ее друг Токио хочет устроить ей сюрприз и отвезти в прибрежный городок. Они отправляются в путешествие на мотоцикле, который по дороге попадает в ДТП. Джуна теряет сознание. Очнувшись, она понимает, что видит себя со стороны – в реанимации, без движения. Медики рассуждают о том, как следует сообщить эту прискорбную новость ее матери. Внезапно возникает молодой человек, который представляется Крисом. Он готов вернуть ее к жизни, но не просто так...

В ролях
В ролях
Ая Хисакава
Секи Томокадзу
Мами Хигасияма
Маюми Синтани
Юдзи Уэда
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Земная дева Арджуна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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