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Постер сериала Земная дева Арджуна
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Земная дева Арджуна, список сезонов

Chikyû shôjo Arjuna 16+
Год выпуска 2001
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Animax

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Земная дева Арджуна»
Земная дева Арджуна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 9 января 2001 - 25 октября 2001
 
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