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Земная дева Арджуна 2001, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земная дева Арджуна
Киноафиша Сериалы Земная дева Арджуна Сезоны Сезон 1

Chikyû shôjo Arjuna 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земная дева Арджуна»

В 1 сезоне сериала «Земная дева Арджуна» главная героиня по имени Джуна больше всего на свете обожает море и стрелять из лука. Вместе со своим приятелем Токио она отправляется на побережье на мотоцикле. По дороге ребята попадают в аварию. Девочка приходит в себя в больнице. Со стороны она видит собственное тело, лежащее на операционном столе. Врачи шепчутся о том, что скажут ее маме. В этот же момент рядом с Джуной возникает парень, который называет себя Крис. Она никогда не видела его прежде. Крис готов подарить ей шанс вернуться к жизни, но ему нужно кое-что взамен. Девочка должна пообещать, что использует эту возможность на благо человечеству.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Земная дева Арджуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Падение неба The Drop of Time
Сезон 1 Серия 1
9 января 2001
Голубой свет The Blue Light
Сезон 1 Серия 2
16 января 2001
Слезы леса Tear of the Forest
Сезон 1 Серия 3
23 января 2001
Переселение Transmigration
Сезон 1 Серия 4
30 января 2001
Малые голоса The Small Voices
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2001
Первый The First One
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2001
Невидимые слова The Invisible Words
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2001
Дальний дождь The Distant Rain
Сезон 1 Серия 8
27 февраля 2001
Перед рождением Before Birth
Сезон 1 Серия 9
6 марта 2001
Мерцающие гены The Flickering Gene
Сезон 1 Серия 10
13 марта 2001
День не возврата The Day of No Return
Сезон 1 Серия 11
20 марта 2001
Смерть народа The Death of a Nation
Сезон 1 Серия 12
27 марта 2001
Здесь и сейчас The Here and Now
Сезон 1 Серия 13
25 октября 2001
График выхода всех сериалов
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