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Постер к сериалу Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы
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Киноафиша Сериалы Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы

Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы (2022 - 2022)

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Crunchyroll
Продолжительность сериала 24 минуты
О чем сериал

Сериал «Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы» – это японское фантастическое аниме о супергерое-неудачнике. Рейн – одаренный парень, который умеет находить общий язык с любыми животными. Однако его способностей оказывается недостаточно, и его прогоняют из команды бойцов, защищающих город. Теперь герой должен найти новое место работы. Блуждая по стране, он знакомится с девушкой, которая может обращаться в кошку, а значит, не нее частично распространяется его власть.

В ролях
В ролях
Сёя Тиба
Руми Окубо
Адзуми Ваки
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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