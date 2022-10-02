Сериал «Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы» – это японское фантастическое аниме о супергерое-неудачнике. Рейн – одаренный парень, который умеет находить общий язык с любыми животными. Однако его способностей оказывается недостаточно, и его прогоняют из команды бойцов, защищающих город. Теперь герой должен найти новое место работы. Блуждая по стране, он знакомится с девушкой, которая может обращаться в кошку, а значит, не нее частично распространяется его власть.