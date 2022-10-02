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Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы
Киноафиша Сериалы Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы Сезоны Сезон 1

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы»

В 1 сезоне сериала «Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы» парень по имени Рейн защищает город от зла в числе команды супергероев. Однако его единственная суперспособность – управлять волей животных. Так как звери и птицы оказываются под рукой далеко не всегда, коллеги считают Рейна абсолютно бесполезным. В конце концов его изгоняют из отряда. Теперь парень блуждает по стране в надежде найти новое место работы, где пригодился бы его навык укротителя. По пути он встречает наполовину девушку, наполовину кошку. Она относится к высшей расе, но из-за звериной сути поддается силам Рейна.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Встреча судьбы Meeting of Fate
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2022
Товарищи Comrades
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2022
Еще один конечный вид Another Ultimate Species
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2022
Сила драконоида Dragonoid Power
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2022
Укротитель зверей против героя Beast Tamer vs Hero
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2022
Затерянный лес The Lost Woods
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2022
Плененная фея The Captive Fairy
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2022
Давайте делать оружие Let's Make Weapons
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2022
Укротитель зверей против Укротителя зверей Beast Tamer vs Beast Tamer
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 2022
Тьма на горизонте Darkness in Horizon
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2022
Черные волны Black Waves
Сезон 1 Серия 11
10 декабря 2022
Чемпион Champion
Сезон 1 Серия 12
17 декабря 2022
Дом для всех A Home for All
Сезон 1 Серия 13
24 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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