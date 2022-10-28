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Час дьявола 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Час дьявола
Киноафиша Сериалы Час дьявола Сезоны Сезон 1

The Devil's Hour
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Час дьявола»

В 1 сезоне сериала «Час дьявола» молодой женщине, которую зовут Люси Чемберс, постоянно снятся кошмарные сны. Они и вовлекают ее в охоту на серийного маньяка-убийцу. Героиня попадает в мир, где все является не тем, чем кажется. Каждую ночь Люси просыпается ровно в 3:33, в промежуток так называемого «дьявольского часа» между 3 и 4 часами утра. У Люси есть ребенок. 8-летний мальчик живет в замкнутом пространстве и не демонстрирует никаких эмоциональных проявлений. Тем временем его мать может несколько часов разговаривать с пустыми стульями. Люси преследуют отголоски другой жизни...

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Час дьявола График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
3.33
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
Вельветовый кролик The Velveteen Rabbit
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2022
Чайковский Tchaikovsky
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2022
После шторма After The Storm
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2022
Половину себя мы потеряли The Half Of Ourselves We Have Lost
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2022
Любовь к судьбе Amor Fati
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2022
График выхода всех сериалов
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