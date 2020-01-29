Действие разворачивается в провинциальном Порнике в начале зимы. 18-летняя Летиция таинственно исчезает. Ранним утром ее скутер обнаруживают оставленным возле дома. Местные сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию. К ним присоединяется опытный следователь, которого прислали из центра специально в связи с этим делом. Полицейские восстанавливают последние события из жизни девушки и вскоре находят человека, который может быт причастен к преступлению. Но тело Летиции так и не найдено.