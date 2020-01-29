Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не говори никому" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Конец людей
Постер к сериалу Конец людей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Конец людей

Конец людей (2020 - 2020)

Laëtitia 18+
Год выпуска 2020
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал La Une
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

Действие разворачивается в провинциальном Порнике в начале зимы. 18-летняя Летиция таинственно исчезает. Ранним утром ее скутер обнаруживают оставленным возле дома. Местные сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию. К ним присоединяется опытный следователь, которого прислали из центра специально в связи с этим делом. Полицейские восстанавливают последние события из жизни девушки и вскоре находят человека, который может быт причастен к преступлению. Но тело Летиции так и не найдено.

Конец людей - трейлер
Конец людей
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Конец людей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Приложение киноафиши