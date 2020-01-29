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Конец людей 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Конец людей
Киноафиша Сериалы Конец людей Сезоны Сезон 1

Laëtitia 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Конец людей»

В 1 сезоне сериала «Конец людей» 18-летняя Летиция бесследно пропадает, ее перевернутый скутер обнаруживают перед ее домом рано утром. Сотрудникам правоохранительных органов быстро удается собрать воедино события, которые происходили в последние часы девушки перед исчезновением. Несмотря на то что полицейские убеждены, что задержали виновного, им не удается отыскать тело Летиции. Никто не знает наверняка, что произошло с девушкой. Вскоре свидетели дают новые показания, которые позволяют делу продвигаться вперед. Зона поисков расширяется. В это же время родственников Летиции принимает президент.

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Список серий 1-го сезона сериала «Конец людей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 января 2020
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 января 2020
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 февраля 2020
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2020
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2020
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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