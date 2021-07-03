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Дьявольский судья 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дьявольский судья
Киноафиша Сериалы Дьявольский судья Сезоны Сезон 1

The Devil Judge 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дьявольский судья»

В 1 сезоне сериала «Дьявольский судья» каждое судебное заседание благодаря Кан Е Хану превращается в реалити-шоу. Он оглашает приговоры и наказывает тех, кто ведет преступную деятельность в Южной Корее, на глазах у многочисленной аудитории. Кан Е Хан производит впечатление героя, который без особого труда восстанавливает справедливость и борется за мирную жизнь городских жителей. Однако вокруг его личности много неразрешенных загадок. Ким Га Он и Юн Су Хен – приятели, которые хотят разгадать тайны, которые окружают Кан Е Ха. Ким Га Он является помощником судьи. Он воспитывался в трудных условиях, однако сделал все, чтобы достичь успеха.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дьявольский судья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 июля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 июля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 июля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 августа 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 августа 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 августа 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 августа 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 августа 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
21 августа 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 августа 2021
График выхода всех сериалов
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