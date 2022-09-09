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Постер к сериалу Наркосвятые
Постер к сериалу Наркосвятые
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Киноафиша Сериалы Наркосвятые

Наркосвятые (2022 - …)

Narco-Saints 16+
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Наркосвятые» – это южнокорейский сериал, основанный на реальных событиях. Кан Ин Гу – обычный бизнесмен среднего звена, не состоящий ни в каких спецслужбах и не имеющий армейской подготовки. Тем не менее по воле судьбы именно он оказывается в центре опасного криминального сражения между полицейскими и наркоторговцами. У мужчины не остается иного выхода, кроме как присоединиться к секретной операции Национальной разведывательной службы для поимки наркобарона Чон Е Хвана, на которого полиция охотится не первый год.

Наркосвятые - трейлер
Наркосвятые
трейлер
В ролях
В ролях
Хван Джон-мин
Хван Джон-мин
Ю Ён-сок
Пак Хэ-су
Ан Сэ-бин
Ха Джон-у
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Наркосвятые »
Серия 1 / Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2022
Серия 2 / Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2022
Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2022
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 сентября 2022
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2022
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Наркосвятые - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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