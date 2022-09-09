«Наркосвятые» – это южнокорейский сериал, основанный на реальных событиях. Кан Ин Гу – обычный бизнесмен среднего звена, не состоящий ни в каких спецслужбах и не имеющий армейской подготовки. Тем не менее по воле судьбы именно он оказывается в центре опасного криминального сражения между полицейскими и наркоторговцами. У мужчины не остается иного выхода, кроме как присоединиться к секретной операции Национальной разведывательной службы для поимки наркобарона Чон Е Хвана, на которого полиция охотится не первый год.