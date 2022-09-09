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Наркосвятые 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наркосвятые
Киноафиша Сериалы Наркосвятые Сезоны Сезон 1

Narco-Saints 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наркосвятые»

В 1 сезоне сериала «Наркосвятые» события происходят в современной Южной Корее, где разворачивается ожесточенная борьба властей с наркобизнесом. Полиция и Национальная разведывательная служба уже не первый год преследуют самого опасного преступника в этой области – корейского влиятельного наркобарона Чон Е Хвана. Но он слишком умен и хитер, чтобы поддаться на провокации властей. Агентам требуется сторонний, непричастный к расследованию человек, который не побоится стать приманкой для злодея. Отличной кандидатурой становится обычный мелкий предприниматель Кан Ин Гу, который еще не представляет, во что ввязывается.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Наркосвятые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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