Дневник жиголо
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Дневник жиголо
Основные места съемок сериала Дневник жиголо
Аргентина
Буэнос-Айрес, автономный город, Аргентина
Даты съемок сериала Дневник жиголо
Сентябрь 2021 - 10 декабря 2021
