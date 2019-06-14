Сериал «Лос страшилкас» – это комедия о компании друзей, увлеченных фильмами и играми жанра хоррор. Однажды Ренальдо и его команда решают превратить свое страстное хобби в бизнес. Ребята открывают частную фирму по устрашению людей. Правда, у них заказывают не только квесты и стилизованные детские праздники, но и не совсем безобидные «пугалки»: фейковые обряды экзорцизма, нашествия инопланетян и нападения оборотней. Для чего это нужно, спросите вы? Например, чтобы отвадить нежеланного жениха или напугать конкурента.