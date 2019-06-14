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Постер к сериалу Лос страшилкас
Постер к сериалу Лос страшилкас
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Лос страшилкас

Лос страшилкас (2019 - …)

Los Espookys 18+
Год выпуска 2019
Страна Мексика/США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Лос страшилкас» – это комедия о компании друзей, увлеченных фильмами и играми жанра хоррор. Однажды Ренальдо и его команда решают превратить свое страстное хобби в бизнес. Ребята открывают частную фирму по устрашению людей. Правда, у них заказывают не только квесты и стилизованные детские праздники, но и не совсем безобидные «пугалки»: фейковые обряды экзорцизма, нашествия инопланетян и нападения оборотней. Для чего это нужно, спросите вы? Например, чтобы отвадить нежеланного жениха или напугать конкурента.

Лос страшилкас - русский трейлер
Лос страшилкас
русский трейлер
В ролях
В ролях
Фред Армисен
Фред Армисен
Ана Фабрега
Хулио Торрес
Кассандра Чангеротти
Хосе Пабло Майнор
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Лос страшилкас»
Серия 1 / Episode 1
Сезон 2 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2 / Episode 2
Сезон 2 Серия 2
23 сентября 2022
Серия 3 / Episode 3
Сезон 2 Серия 3
30 сентября 2022
Серия 4 / Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2022
Серия 5 / Episode 5
Сезон 2 Серия 5
14 октября 2022
Серия 6 / Episode 6
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Лос страшилкас - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Лос страшилкас - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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