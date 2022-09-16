Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лос страшилкас 2019 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Лос страшилкас
Киноафиша Сериалы Лос страшилкас Сезоны Сезон 2

Los Espookys 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Лос страшилкас»

Во 2 сезоне сериала «Лос страшилкас» лидер компании Ренальдо попадает в поистине мистическое приключение, хоть и не верит в мистику. Его начинает преследовать призрак королевы конкурса красоты. Пока герой пытается раскрыть эту тайну, Урсула привлекает в свою аферу старого знакомого, чтобы вместе с ним бросить вызов нечестному политику. Ее скромная и милая сестра Тати привыкает к странной для нее роли молодой жены. Тем временем Андреас, избавившийся от своих внутренних демонов, пытается найти свое место в мире. Дядя Тико завершает карьеру камердинера и ищет новую цель на жизненном пути.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Лос страшилкас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
23 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
30 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
14 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2022
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше