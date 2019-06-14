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Лос страшилкас 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лос страшилкас
Киноафиша Сериалы Лос страшилкас Сезоны Сезон 1

Los Espookys 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лос страшилкас»

В 1 сезоне сериала «Лос страшилкас» компания молодых людей увлекается разнообразными ужастиками. Они могут сутки напролет играть в хоррор-игры и знают все повороты сюжета в культовых фильмах ужасов. Глава банды Ренальдо решает использовать это хобби с пользой и придумывает необычный бизнес. Ребята открывают собственную компанию по организации хоррор-розыгрышей. Фирма получает название «Лос страшилкас», однако среди первых же заказов оказывается не только безобидная организация вечеринок. Клиенты хотят действительно устрашающего шоу для настырных коллег, наглых наследников и нелюбимых супругов.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Лос страшилкас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 июля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2019
График выхода всех сериалов
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