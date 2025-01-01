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Постер сериала Открытый брак
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Открытый брак, список сезонов

Otkrytyj brak 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Okko

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Открытый брак»
Открытый брак - Сезон 1 Сезон 1
10 эпизодов 15 июня 2023 - 10 августа 2023
 
Открытый брак - Сезон 2 Сезон 2
8 эпизодов 10 июля 2025 - 28 августа 2025
 
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