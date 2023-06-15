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Открытый брак 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Открытый брак
Киноафиша Сериалы Открытый брак Сезоны Сезон 1

Otkrytyj brak 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Открытый брак»

В 1 сезоне сериала «Открытый брак» семья Севы и Оксаны кажется всем друзьям и родным идеальной ячейкой общества. Супруги живут вместе уже два десятка лет, воспитывают троих прекрасных детей, поддерживают друг друга и оба неплохо зарабатывают. Вот только на самом деле за этой маской скрывается множество накопившихся за годы проблем. У Севы давно есть любовница – учительница младших классов из школы детей. Однажды на измену впервые решается и Оксана. Она решает сразу признаться в этом любимому мужу и предлагает ему официально сделать их отношения более свободными. Но оба не представляют, к чему приведет открытый брак.

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Открытый брак» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 июля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 июля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 августа 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 августа 2023
График выхода всех сериалов
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