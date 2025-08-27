Меню
Сериалы
Статьи
Статьи о сериале «Открытый брак»
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю
Остановиться довольно сложно, да и надо ли?
27 августа 2025 18:58
Понравился сериал «Открытый брак»? Вот где еще можно увидеть влюбленных друг в друга Васильева и Александрову
Но теперь в их истории даже больше личной драмы.
9 июня 2025 08:56
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
