Открытый брак
Новости
Новости о сериале «Открытый брак»
Юлия Александрова и Павел Деревянко устраивают шведскую семью в трейлере «Открытого брака. Акт второй»
В центре сюжета окажутся новые персонажи.
Написать
23 июня 2025 12:16
Между нами тает лед: 8 весенних фильмов и сериалов, которые растопят ваши сердца
Фэнтези-сериал о полицейском, который ловит сказочных злодеев, комедийная история о мультивселенной и японский мюзикл о необычном гипнозе.
Написать
17 марта 2025 09:32
Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак»
Мелодрама о тяжестях семейной жизни от создателя «Бывших» выйдет в середине июня.
Написать
31 мая 2023 10:06
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
