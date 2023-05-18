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Плейлист волонтера 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Плейлист волонтера
Киноафиша Сериалы Плейлист волонтера Сезоны Сезон 1

Плейлист волонтера 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Плейлист волонтера»

В 1 сезоне сериала «Плейлист волонтера» 25-летний Штапич, потеряв семью и работу, попадает в поисково-спасательный отряд, где ему предоставляется возможность попробовать свои силы в новой профессиональной среде. Он сталкивается с людьми, которые по-настоящему увлечены своим делом, и обретает среди них друзей и единомышленников. Вскоре герой становится настоящей звездой волонтерской группы, но успех в профессии не делает его счастливым. Парень продолжает разрываться между бывшей супругой и девушкой по кличке Кукла, к которой герой проникается искренней симпатией, постепенно перерастающей в нечто большее.

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Список серий 1-го сезона сериала «Плейлист волонтера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2023
График выхода всех сериалов
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