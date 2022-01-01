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Киноафиша Сериалы Декамерон

Декамерон ( - …)

The Decameron
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

События разворачиваются в 1348 году. Черная смерть сильно ударила по крупным городам Италии. Несколько дворян из Флоренции решили укрыться со своими слугами на богатой вилле в итальянской деревне и переждать эпидемию, окружив себя роскошью и комфортом. Но по мере того, как социальные правила меняются, то, что начинается с увеселительного и праздного времяпровождения на холмах Тосканы, постепеннно становится всеобщей борьбой за выживание. Героям предстоит научиться жить в стремительно изменяющихся условиях.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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