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Декамерон 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Декамерон
Киноафиша Сериалы Декамерон Сезоны Сезон 1

The Decameron
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Декамерон»

В 1 сезоне сериала «Декамерон» действие происходит в XIV веке, когда Италия оказалась объята эпидемией чумы. Сотни трупов заполонили улицы. В центре событий оказываются несколько представителей высшего сословия, которые рассчитывают переждать это опасное время, спрятавшись в небольшой деревеньке в Тоскане. Кажется, что до этих уютных краев никогда не дойдет угроза. Дворяне расположились на роскошной вилле в окружении слуг. Однако запасы вина и провианта стремительно тают, а эпидемия и не думает заканчиваться. Новые условия жизни подрывают привычные устои религии и нравственности. Героям приходится выживать.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Декамерон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Живописный, незараженный пригород The Beautiful, Not-Infected Countryside
Сезон 1 Серия 1
25 июля 2024
Праздничное настроение Holiday State of Mind
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2024
Клянусь Гомером, это венок победителя! By Homer, It's a Winner's Wreath!
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2024
Настроение испорчено The Mood Is Soiled
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2024
Подмена Switcheroo
Сезон 1 Серия 5
25 июля 2024
Рукой подать A Stony Brook Away
Сезон 1 Серия 6
25 июля 2024
Это ужасно, и боль никогда не утихнет This Is Awful, And You'll Never Recover
Сезон 1 Серия 7
25 июля 2024
Поплакали и хватит We've Had a Good Cry
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2024
График выхода всех сериалов
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