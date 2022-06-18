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С небес на землю 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала С небес на землю
Киноафиша Сериалы С небес на землю Сезоны Сезон 1

С небес на землю 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «С небес на землю»

В 1 сезоне сериала «С небес на землю» Ольга Астрова счастлива в браке со своим любимым мужем Игорем. Они растят замечательных общих детей и вместе работают в собственной авиакомпании, которую Игорь в честь супруги назвал «Ольга». Женщина уверена, что в ее судьбе все идет по плану, пока не сталкивается с суровой правдой жизни: муж давно ей изменяет. Более того, у него есть вторая тайная жена и дети, с которыми Оля, как выясняется, уже несколько лет делит возлюбленного. Но эта женщина не собирается делиться и дальше. Она немедленно подает бумаги на развод и начинает изобретать хитрый план мести.

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Список серий 1-го сезона сериала «С небес на землю» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2022
График выхода всех сериалов
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