Эхо 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эхо
Echo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Эхо»

В 1 сезоне сериала «Эхо» события разворачиваются в небольшом тихом городке, где идеальной и красивой жизнью в уютном районе живут две сестры-близняшки. Лени и Джина – однояйцевые близнецы, неимоверно похожие друг на друга до последней черточки. В детстве они частенько менялись местами, чтобы повеселить родителей или обвести вокруг пальца учительницу в школе. Вот только годы шли, а девушки не оставили старых привычек. Теперь обеим почти по тридцать, у них есть дома, мужья, а у одной из них даже ребенок. Но однажды одна из сестер пропадает, и всем становится ясно: девушки подменяли друг друга не только в шутку.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb

Список серий сериала Эхо

Сезон 1
