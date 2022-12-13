Меню
Опасные связи
Новости
Новости о сериале «Опасные связи»
Новости о сериале «Опасные связи»
Вся информация о сериале
Сиквел «Квантового скачка» получит второй сезон, приквел «Опасных связей» ограничится одним сезоном
Первый сериал сумел привлечь зрителей, в то время как второй обернулся провалом.
Написать
13 декабря 2022 16:26
Сериал «Опасные связи» продлен на второй сезон в преддверии премьеры первого
Канал Starz уверен в большом успехе приквела романа Шодерло де Лакло.
Написать
2 ноября 2022 18:02
Вальмон и Камилла плетут интриги в трейлере сериала «Опасные связи»
Шоу является приквелом одноименного романа Шодерло де Лакло.
Написать
29 сентября 2022 11:56
