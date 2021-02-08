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За первого встречного 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала За первого встречного
Киноафиша Сериалы За первого встречного Сезоны Сезон 1

За первого встречного 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «За первого встречного»

В 1 сезоне сериала «За первого встречного» накануне свадьбы Саша, дочь влиятельного и успешного предпринимателя, узнает, что жених изменяет ей. В отместку она отправляется под венец с другим молодым человеком, которого видит первый раз в жизни. Саша уверена, что ее новоиспеченный супруг – обычный водитель, но на самом деле он является топ-менеджером в фирме ее отца. Антон, неудавшийся жених Саши, хочет вымолить ее прощение и стать-таки официальным супругом девушки. Саша не понимает, кто из мужчин любит ее по-настоящему, а кто лишь видит в ней возможность составить выгодную партию.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «За первого встречного» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 февраля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 февраля 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 февраля 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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