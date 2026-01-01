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Надежда Азоркина
Надежда Азоркина Nadezhda Azorkina
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Надежда Азоркина

Nadezhda Azorkina

Дата рождения
22 апреля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Воронеж, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Биография Надежда Азоркина

Родилась 22 апреля 1987 года. Воронеж, СССР (Россия).

Популярные фильмы

За первого встречного 6.0
За первого встречного (2021)
8 новых свиданий 5.5
8 новых свиданий (2014)
Новогодний экспресс 5.4
Новогодний экспресс (2018)

Фильмография Надежда Азоркина

Секреты Лизы
Секреты Лизы
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Загадка Евклида
Загадка Евклида
детектив 2023, Россия
Когда-нибудь наступит завтра
Когда-нибудь наступит завтра
драма, мелодрама, детектив, мини-сериал 2021, Россия
За первого встречного 6
За первого встречного
мелодрама 2021, Россия
Поздний срок
Поздний срок
мелодрама 2020, Россия
Новогодний экспресс 5.4
Новогодний экспресс Novogodniy Ekspress
мелодрама 2018, Россия
8 новых свиданий 5.5
8 новых свиданий 8 novykh svidaniy
комедия 2014, Россия
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